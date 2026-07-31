Логистический центр Ozon в Зеленодольском районе не пострадал при атаке БПЛА

Сотрудники склада были эвакуированы

Фото: Максим Платонов

Логистический объект компании Ozon, расположенный в Зеленодольском районе Татарстана, не пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе компании, чей ответ приводит ТАСС.

Согласно информации Ozon, сотрудники склада были эвакуированы «в считаные минуты» и никто не пострадал.

— Логистический комплекс и товары остались целыми, склад уже вернулся к работе,— добавили в Ozon.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также представители компании подчеркнули, что эвакуация проводилась в соответствии с мерами безопасности после объявления угрозы со стороны беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске отразили атаку беспилотника на логистический центр WB. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, заявил глава города Михаил Афанасьев.

В пресс-службе раиса Татарстана Рустама Минниханова добавили, что руководитель республики регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб.



Никита Егоров