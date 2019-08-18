Поволжская неделя: новый министр экологии Башкирии, «летающий татарин» из Сызрани и ЧС из-за дождей

События уходящих семи дней в ПФО

На уходящей неделе в Башкирии налоговая подсчитала количество миллиардеров. В республиканской системе исполнительной власти вновь произошли кадровые изменения. Под Москвой пилот из Сызрани сумел экстренно посадить пассажирский авиалайнер без ощутимых потерь, а в Сарове наградили погибших и пострадавших сотрудников ядерного центра. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Башкортостан

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на этой неделе представил нового руководителя Минэкологии РБ. Исполнять обязанности министра будет Урал Искандаров.



Продолжает обновлять свою команду и мэр Уфы Ульфат Мустафин. Он назначил своим замом по имуществу Евгения Чебакова. Из администрации при этом уволился другой вице-мэр — Илгиз Насыртдинов, возглавлявший управление по экономике, промышленности и инвестициям.



Башкирия ожидаемо стала лидером рейтинга регионов с вкусным медом — ее отметили 28,7% респондентов. Следом идут Крым и Алтай.



На фоне истории с жесткой посадкой самолета «Уральских авиалиний» стоит отметить инцидент с рейсом UTair Москва — Уфа. Самолет вылетел и вернулся в аэропорт из-за попавшей в двигатель птицы.



Союз предпринимателей Уфы призвал городские власти изменить подход к поддержке малого бизнеса и выделять не 2,5 млн рублей в год, как сейчас, а в 10 раз больше.



«Башнефть» отчиталась о выручке за полгода в 348 млрд рублей. Фото bashneft.ru

В наш обзор наиболее интересных тендеров недели попали закупки дорожных камер за 72 млн рублей, ремонт здания УГНТУ за 14,8 млн рублей и автобус для театра за 9,8 млн рублей.



«Башнефть» отчиталась о выручке за полгода в 348 млрд рублей. В то же время агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти» до «BBB» со стабильным прогнозом.



Институт развития образования Башкортостана опубликовал календарь нового учебного года.



Арбитраж признал банкротом ООО «ДМК-Сервис» — оператора «Давлекановского молочного комбината».



Налоговая рассказала, что в Башкирии зарегистрированы десять миллиардеров. Именно столько жителей республики задекларировали доход за 2018 год размером более 1 млрд рублей.



Самарская область

Самарский губернатор Дмитрий Азаров стал источником целого ряда новостей на этой неделе. Он, в частности, сообщил о возобновлении фестиваля «Рок над Волгой», который планируется провести на стадионе «Самара Арена». Глава региона в интервью ТАСС рассказал, когда стадион будет передан в собственность области и допустил возможное переименование объекта.

Азаров же поделился подробностями о командире экипажа самолета Airbus A321, севшего в поле под Москвой, Дамире Юсупове. Оказалось, что до 30 лет Юсупов работал юристом и делал карьеру чиновника в Самарской области. Также он был заместителем председателя татарской общины в Сызрани.



Счетная палата Самарской области усмотрела нарушения в деятельности Агентства по привлечению инвестиций. Специалисты обнаружили рост расходов в 1,5 раза, зарплатный же фонд вырос сразу на 73%. Материалы проверки направлены губернатору и в прокуратуру.

Под Нижним Новгородом произошел пожар — горел теплоход «Святая Русь». Скриншот видео

Нижегородская область

Под Нижним Новгородом произошел пожар — горел теплоход «Святая Русь». К счастью, обошлось без жертв. Судно удалось потушить.



«Ростех» выделил на восстановление завода «Кристалл», производящего взрывчатку, 1,5 млрд рублей.



Восемь сотрудников ядерного центра в Сарове были награждены орденами Мужества. Пятеро из них — посмертно. Все они пострадали или погибли при взрыве на испытаниях под Архангельском.



Министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов ушел со своего поста. Министерское кресло он занимал менее двух лет. Сам чиновник заявил, что получил другое предложение о трудоустройстве, однако, по слухам, у губернатора были претензии к его работе.

Бывший руководитель ассоциации нижегородских перевозчиков Сергей Ковалев получил 6 лет строгого режима за организацию нападения на представителя городской администрации.

Удмуртия

Глава Удмуртии Александр Бречалов ввел в республике режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы.



Чистая прибыль концерна «Калашников» за 2018 год по МСФО сократилась на 10% до 2,53 млрд рублей.



Арбитраж признал банкротом ООО «Камбарский машиностроительный завод». При этом власти утверждают, что несостоятельность ООО «КМЗ» не отразится на работе завода.

Во время визита в Ижевск Игоря Шувалова ему предложили инвестпроекты для возглавляемого им ВЭБ.РФ на 95 млрд рублей. Глава корпорации заверил, что перспективные проекты будут приняты в работу.

МинЖКХ Пермского края считает, что на строительство мусоросортировочных станций в регионе потребуется около 3,5 млрд. Фото Максима Платонова

Пермский край

В Пермском крае дождливая и сырая погода также привела к объявлению чрезвычайной ситуации.



Власти региона начали отбор инвесторов для строительства гостиницы на месте бывшего ДК «Телта». Предполагается, что бизнес должен вложить не менее 1 млрд рублей в комплекс на 130 номеров категорией не менее 4 звезд.



Пермский боулинг-центр площадью 2,7 тыс. кв. м в ТРК «Столица» приобрела предприниматель Венера Шумитова. Эксперты полагают, что помещение могут поделить под торговые галереи.

Пермский бизнесмен Рашид Габдуллин подал в суд на ООО «Ростовское колесо обозрения», требуя дивидендов.

МинЖКХ Пермского края считает, что на строительство мусоросортировочных станций в регионе потребуется около 3,5 млрд.

Марий Эл

Йошкар-Ола вошла в тройку самых неблагоустроенных городов России по версии блогера Ильи Варламова. Столица Марий Эл заняла 67-е место из 69 в авторском рейтинге.



Ульяновская область

В Ульяновске семь человек отравились подсолнечным маслом. Двое из них скончались. Следком возбудил уголовное дело.



Двое подростков обвиняются в нападении на сотрудников Росгвардии. Правоохранители пытались задержать одного из выпивающих во дворе юношей, но им оказали сопротивление.

Сотрудники МВД задержали в Оренбургской области Рашида Хачатряна, в криминальных кругах известного как Рашид Джамбульский. Скриншот видео

Оренбургская область

А вот Оренбург вошел в десятку лучших городов России по версии Ильи Варламова. Среди городов ПФО его опередила только Казань, оказавшаяся на 2-й строчке.



В Орске будет ликвидирован завод синтетического спирта. Соответствующее заявление от руководства предприятия уже направлено в налоговую службу.



Федеральные, татарстанские и оренбургские сотрудники МВД задержали в Оренбургской области Рашида Хачатряна, в криминальных кругах известного как Рашид Джамбульский. Он считается «смотрящим» по Оренбуржью.



Саратовская область

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» получил сертификат авиационной безопасности, выданный Росавиацией. Теперь воздушная гавань сможет принимать самолеты.



Два казанских стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили перелет из Чукотки на одну из авиабаз ВКС в Саратовской области.

Кировская область



В Набережных Челнах начался судебный процесс над мошенниками, продававшими КАМАЗы по поддельным документам. Среди обвиняемых и бывший глава ГИБДД по Кировской области Александр Плотников.