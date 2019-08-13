Хабиров представил нового главу Минэкологии Башкортостана

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании представил нового и.о. главы Минэкологии республики. Им стал Урал Искандаров. Ранее он работал судьей Арбитражного суда Башкирии.

Представляя нового чиновника, Хабиров пожелал Министерству экологии быть «более энергичным в защите интересов нашей республики и наших жителей». Он напомнил, что 8 августа в республике выявили очередной случай незаконной добычи камня в Белорецком районе. Оказалось, что директор добывающего камень предприятия ранее был судим по статье о незаконной вырубке лесов.

— Для меня не самоцель, что я уперся в этот камень. Моя самоцель — чтобы министерство было в состоянии в таких ситуациях доводить все до логического завершения. Это касается любых наших объектов природы: камня, вырубки лесов, — приводит слова Хабирова ГТРК «Башкортостан».

Напомним, прежде пост руководителя природоохранного ведомства занимал Мирхайдар Фатхуллин. Он был назначен на эту должность в ноябре 2018 года. Спустя семь месяцев, в июле, он подал в отставку. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».