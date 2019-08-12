Чистая прибыль «Калашникова» за 2018 год упала на 10% до 2,5 млрд рублей

Чистая прибыль АО «Концерн «Калашников» за 2018 год по МСФО составила 2,53 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель сократился на 10%.

При этом выручка компании выросла в 3,3 раза, до 32,25 млрд рублей, следует из отчетности «Калашникова», опубликованной на сервере раскрытия корпоративной информации.

Себестоимость продаж также выросла более чем в 3 раза, до 22,13 млрд рублей. Финансовые расходы увеличились до 2,12 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения выросла на 29,5% — до 3 млрд 248,2 млн рублей. При этом расход по налогу на прибыль составил 720,9 млн рублей против дохода в 311,7 млн рублей в 2017 году.

АО «Концерн «Калашников» в 2018 году получило 175 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 2,7 млрд рублей чистого убытка в 2017 году.