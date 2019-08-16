Следком возбудил дело из-за отравления жителей Ульяновской области подсолнечным маслом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после отравления семи человек в Ульяновской области. Двое из них впоследствии скончались.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК России (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

На данный момент СК проверяет версию об отравлении при употреблении растительного масла кустарного производства.

Ранее стало известно об одном погибшем в результате отравления. Причиной мог стать крысиный яд. Все госпитализированные рассказали, что употребляли в пищу одно и то же подсолнечное масло.

«Отсюда у пострадавших появилось предположение, что, возможно, каким-то образом в масло попал крысиный яд, либо это произошло в момент его переработки, либо яд был в семенах подсолнечника», — рассказал источник.