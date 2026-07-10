Казанцы смогут увидеть пик метеорного потока Пегасиды в ночь на 11 июля

Для наблюдения не потребуется специальное оборудование — достаточно смотреть на небо невооруженным глазом в течение 20—30 минут

Фото: Реальное время

Жители Казани в ночь на 11 июля смогут наблюдать пик метеорного потока Пегасиды. Об этом сообщил профессор кафедры астрономии Института физики КФУ, научный руководитель астрономической обсерватории имени Энгельгардта Юрий Нефедьев.



В ночь на 11 июля рядом с тонким серпом Луны будет хорошо виден Марс. По словам ученого, рядом с ними также расположится звездное скопление Плеяды, благодаря чему на небе можно будет наблюдать эффектную астрономическую картину.

Лучше всего наблюдать за метеорным потоком вдали от городского освещения. Для этого не потребуется специальное оборудование — достаточно смотреть на небо невооруженным глазом в течение 20—30 минут.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Нефедьева, метеорный поток действует с 7 по 13 июля и образован частицами древней кометы C/1979 Y1 (Bradfield). В период максимальной активности можно будет увидеть около трех-четырех метеоров в час.

Напомним, что взрыв ракеты New Glenn, который произошел в мае, может отложить лунную программу США.

Наталья Жирнова