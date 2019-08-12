Фестиваль «Рок над Волгой» возобновят в 2020 году на «Самара Арене»

Фестиваль «Рок над Волгой» возобновят в 2020 году, рассказал в своем Instagram губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Новым местом проведения фестиваля станет стадион «Самара Арена».

«В июне 2020 года фестиваль пройдет на нескольких площадках, главная из которых — стадион «Самара Арена». Формат меняется, но суть остается прежней — лучшие российские и зарубежные артисты, любимая музыка и незабываемая атмосфера», — написал губернатор.

«Рок над Волгой» проводился в России под Самарой с 2009 по 2013 год. В последний год существования фестиваля его хедлайнером стала культовая немецкая группа Rammstein, а количество зрителей приблизилось к отметке в 700 тысяч человек. Вход на фестиваль при этом оставался бесплатным.

В комментариях к посту Азарова многие пользователи поприветствовали возвращение фестиваля. Вместе с тем, некоторые усомнились в том, что формат мероприятия на стадионе подходит для рок-фестиваля.