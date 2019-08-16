Казанские Ту-160 перелетели с Чукотки в Саратовскую область

Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160, производимых на Казанском авиазаводе, в рамках плановых учений выполнили длительный перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область.



Самолеты в общей сложности преодолели более 8 тыс. км и пролетели над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями, пишет «РИА Новости».

Полет проходил в пределах российских границ. Во время учений экипажи выполнили дозаправку в воздухе.

Ранее Ту-160 перебросили на аэродром «Анадырь» на Чукотке, недалеко от морской границы России и США.