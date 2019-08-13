УФНС Башкирии назвало количество миллиардеров в республике

Башкортостанское управление Налоговой службы сообщило, сколько миллиардеров живет в республике. По данным ФНС, за 2018 год доход свыше 1 млрд рублей задекларировали десять налогоплательщиков.

«По итогам 2017 года о доходе свыше 1 млрд рублей отчитались семь физических лиц, сумма НДФЛ к уплате составила 1 млн 58 тысяч», — передает РБК слова пресс-секретаря УФНС по РБ Елены Лукьяновой.

Таким образом, за год миллиардеров в Башкирии стало больше на трех человек.

НДФЛ в 2018-м по доходам миллиардеров составил 72,4 млн рублей, рассказала Лукьянова.

В январе — июне 2019 года в налоговые органы республики поступило 217 540 деклараций по налогу на доходы физических лиц. Сумма налога выросла до 1,1 млн рублей

Сумма налоговых вычетов по декларациям за 2018 год выросла на 1,157 млн рублей и составила 6,970 млн рублей, сообщили в фискальном ведомстве региона.