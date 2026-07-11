Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Будет переменная облачность, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. В утренние часы возможен туман, предупреждает Гидрометцентр республики.
Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами кратковременные усиления до 14 м/с. Температура составит от +24 до +29 градусов.
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