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Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

07:00, 11.07.2026

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. В утренние часы возможен туман, предупреждает Гидрометцентр республики.

Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами кратковременные усиления до 14 м/с. Температура составит от +24 до +29 градусов.

Зульфат Шафигуллин

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