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Происшествия

В Казани арестовали вора в законе из Оренбурга

20:28, 12.08.2019
В Казани арестовали вора в законе из Оренбурга
Фото: скриншот видеозаписи

Суд в Казани арестовал вора в законе Рашида Джамбульского (Хачатряна).

Он обвиняется в вымогательстве, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Главное следственное управление МВД Татарстана также возбудило уголовное дело по «путинской» статье для криминальных авторитетов (занятие высшего положения в преступной иерархии) в отношении Хачатряна. Его задержали в Оренбургской области сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ и МВД Татарстана.

Происшествия
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