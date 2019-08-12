В Казани арестовали вора в законе из Оренбурга
Суд в Казани арестовал вора в законе Рашида Джамбульского (Хачатряна).
Он обвиняется в вымогательстве, пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Главное следственное управление МВД Татарстана также возбудило уголовное дело по «путинской» статье для криминальных авторитетов (занятие высшего положения в преступной иерархии) в отношении Хачатряна. Его задержали в Оренбургской области сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ и МВД Татарстана.
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