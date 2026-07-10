В Казани двух водителей автобусов привлекли за гонки на дороге

Один из них управлял автобусом «НефАЗ» на маршруте №22 «Ферма 2 — ул. Можайского», второй — автобусом на маршруте №18 «переулок Дуслык — ул. Челюскина»

Фото: Айдар Раманкулов

В Казани двух водителей маршрутных автобусов привлекли к ответственности за опасную езду. Нарушение выявили сотрудники Госавтоинспекции после появления в Сети видео с инцидентом.

На записи видно, как водители двух автобусов на дороге устроили соревнование на скорость, создавая угрозу для пассажиров и других участников движения.

В ходе проверки выяснилось, что оба водителя работают в МУП «ПАТП №2». Один из них управлял автобусом «НефАЗ» на маршруте №22 «Ферма 2 — ул. Можайского», второй — автобусом на маршруте №18 «переулок Дуслык — ул. Челюскина».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В отношении водителей составили административные материалы за опасное вождение, нарушение правил перевозки пассажиров и другие нарушения ПДД. Руководству МУП «ПАТП №2» поручили усилить контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения и безопасностью перевозок.

Наталья Жирнова