В Казани двух водителей автобусов привлекли за гонки на дороге
Один из них управлял автобусом «НефАЗ» на маршруте №22 «Ферма 2 — ул. Можайского», второй — автобусом на маршруте №18 «переулок Дуслык — ул. Челюскина»
В Казани двух водителей маршрутных автобусов привлекли к ответственности за опасную езду. Нарушение выявили сотрудники Госавтоинспекции после появления в Сети видео с инцидентом.
На записи видно, как водители двух автобусов на дороге устроили соревнование на скорость, создавая угрозу для пассажиров и других участников движения.
В ходе проверки выяснилось, что оба водителя работают в МУП «ПАТП №2». Один из них управлял автобусом «НефАЗ» на маршруте №22 «Ферма 2 — ул. Можайского», второй — автобусом на маршруте №18 «переулок Дуслык — ул. Челюскина».
В отношении водителей составили административные материалы за опасное вождение, нарушение правил перевозки пассажиров и другие нарушения ПДД. Руководству МУП «ПАТП №2» поручили усилить контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения и безопасностью перевозок.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».