Минниханов вручил Зюганову орден «Дуслык» во время празднования Уява

Для гостей праздника были организованы представления с национальными обрядами, мастер-классы и выставка изделий местных мастеров

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В селе Сиктерме Алькеевского района Татарстана прошел республиканский праздник чувашской культуры Уяв, в котором приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики.

Минниханов вручил Зюганову орден «Дуслык» за многолетнее успешное сотрудничество с Татарстаном. В ответном слове лидер КПРФ подчеркнул важность дружбы и братства народов, так как они являются основой Русского мира. Он отметил, что объединение народов не привело к утрате языков, веры, культуры и традиций, а на благодатной земле Татарстана чувствуется это братство и дружба. Зюганов также выделил талант Минниханова и его вклад в развитие республики.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Для гостей праздника были организованы театрализованные представления с национальными обрядами, мастер-классы по прикладным искусствам и выставка изделий местных мастеров. На национальном подворье гости могли ознакомиться с традиционным бытом чувашской семьи.

Раис приветствовал всех присутствующих и отметил, что Уяв является ярким событием, отражающим богатство чувашской культуры и традиций. Он добавил, что этот важный праздник отмечается ежегодно в различных уголках Татарстана и в этом году проходит в селе Черемшан Черемшанского района. Глава республики поздравил участников праздника и пожелал здоровья и счастья.

Также гости посетили выставку, посвященную гуманитарной помощи военнослужащим в зоне специальной военной операции и жителям Донбасса. На сегодняшний день жители Алькеевского района собрали и отправили более 300 тонн гуманитарной помощи.

Ранее Минниханов поручил на высоком уровне отметить Уяв.

Никита Егоров