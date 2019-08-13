Азаров допустил переименование стадиона «Самара Арена»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает возможным переименование стадиона «Самара Арена». Он допускает, что при желании жителей города объекту можно вернуть название «Космос Арена».

«Что касается названия «Космос Арена», то этот вопрос необходимо решать с учетом пожеланий самих самарцев. Возможно, мы еще вернемся к этому вопросу, учитывая тот факт, что Самара является космической столицей России», — заявил чиновник в интервью ТАСС.

Напомним, что Азаров также рассказал, когда стадион перейдет на баланс региона. По его словам, этот процесс завершится в конце 2019 года.