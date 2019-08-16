В Пермском крае ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В Пермском крае ввели режим чрезвычайно ситуации из-за переувлажнения почвы и повреждения посевов сельскохозяйственных культур. Решение об этом было принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.

Режим ЧС введен в связи с гибелью сельхозкультур на площади 13,4 тыс. га после выпадения осадков, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

Ранее режим ЧС из-за переувлажнения почвы ввели в Удмуртии.