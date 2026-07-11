Власти России выделили более 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя

Глава Крыма Сергей Аксенов также анонсировал меры поддержки местного бизнеса в сложившейся ситуации

Фото: Артем Дергунов

Правительство России выделило свыше 4,3 млрд рублей для поддержки туристической сферы Крыма и Севастополя. В заявлении Кабинета министров сообщается, что эти средства предназначены для «туристических компаний, столкнувшихся с трудностями в связи со снижением потока туристов из-за действий ВСУ».

Выделенные средства будут использованы для единовременных выплат работникам более 4,6 тыс. организаций. Из этой суммы Крым получит более 3,7 млрд рублей, а оставшаяся часть направится в Севастополь.

Глава Крыма Сергей Аксенов также анонсировал меры поддержки местного бизнеса в сложившейся ситуации. В частности, предпринимателям обещано снижение арендной платы, предоставление льготных кредитов и обучение.

Ранее сообщалось, что с начала года Татарстан посетили 1,2 млн туристов, республика — в лидерах среди регионов.

Никита Егоров