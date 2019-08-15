Спасший пассажиров «Уральских авиалиний» пилот был зампредседателя татарской общины в Сызрани

Командир воздушного судна Airbus A321 Дамир Юсупов, который посадил самолет с горящим двигателем на кукурузном поле в Подмосковье, был заместителем председателя татарской общины в Сызрани. Об этом рассказал у себя в Instagram губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам Азарова, раньше пилот работал в фонде жилья и ипотеки Сызрани. Напомним, ранее стало известно, что Юсупов уже во время своей летной карьеры перевозил казанские спортивные клубы «Рубин» и «Ак Барс».

Сегодня пассажирский самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский произвел жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Московской области. На борту находились 234 человека, все пассажиры остались живы. «Реальное время» опубликовало основные детали происшествия.