Руслан Исхаков: «Уезжая в Россию, я сразу сказал себе, что с Америкой не прощаюсь»

Лидер «Металлурга» — о поражении «Ак Барсу», жизни за океаном, феномене «Локомотива»

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков дал эксклюзивное интервью «Реальному времени». В нем форвард магнитогорской команды откровенно рассказал о своем периоде выступления в Северной Америке, почему сезон в ЦСКА выдался для него тяжелым и чего «Металлургу» не хватило, чтобы пройти «Ак Барс» в полуфинале Кубка Гагарина-2026.

«Ак Барс» лучшие игры в сезоне провел именно в плей-офф

— Руслан, в мае этого года ты подписал новый двухлетний контракт с «Металлургом». Насколько быстро пришли к соглашению с клубом?

— Изначально я рассматривал варианты продолжения карьеры в Северной Америке. У меня есть цель попасть обратно в НХЛ. Поэтому с агентом сначала изучали варианты за океаном. Привлекательного оттуда ничего не пришло, поэтому решили остаться в КХЛ. Права на меня закреплены за «Металлургом», мне здесь очень нравится, поэтому разговор о новом контракте был достаточно короткий. Договорились, что еще два сезона буду выступать в Магнитогорске.

— Свой первый сезон в КХЛ после приезда из Северной Америки ты провел в составе ЦСКА. Столкнулся ли ты с какими-то бытовыми трудностями в Магнитогорске? Все-таки город по условиям жизни сильно отличается от Москвы.

— Никаких трудностей не было. В целом Магнитогорск сложно назвать малонаселенным городом, в нем есть все необходимое для комфортной жизни. Когда я играл в Финляндии, Словакии и жил там в небольших городах, это больше походило на глубинку, чем Магнитогорск. Понятно, что Магнитогорск — это не столица, не Питер. Но и мы большую часть хоккейной жизни в сезоне проводим на стадионе, играх, тренировках. Поэтому я спокойно отношусь к условиям быта. Занимаешься им первое время, а потом уже жизнь намного легче проходит.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В минувшем сезоне «Металлург» дошел в плей-офф до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу» (1:4). Есть ли у тебя понимание, в чем казанский клуб оказался сильнее?

— Хочется отметить, что «Ак Барс» лучшие игры в сезоне провел именно в плей-офф. Они сильно добавили по сравнению с регулярным чемпионатом, играли в свой лучший хоккей. Я думаю, нас подвел первый матч в серии с «Ак Барсом» (2:5). Мы понимали, к чему надо готовиться. Знали, что технически или в скоростном плане они нас не переиграют. Но сила «Ак Барса» была в том, что у них в составе оказалось достаточно много габаритных игроков. Они пытались нас задавить силой, и, к сожалению, им это удалось. Особенно в первых двух периодах они наседали, поэтому и выиграли матч. А когда ты побеждаешь в первой игре серии в гостях, это дает тебе определенный буст, импульс перед следующими матчами. В серии с «Ак Барсом» мы выложились на максимум своих возможностей. Все ребята старались, много моментов мы создавали в матчах. В последних двух — трех играх перебрасывали соперника. Нас подвела однозначно реализация моментов, могли лучше сыграть и в неравных составах — большинстве и меньшинстве.

— По ходу серии с «Ак Барсом» пробовали ли вы как-то перестраивать свой хоккей? Найти модель игры, которая бы могла доставить неудобства сопернику?

— Мы прекрасно понимали, как нужно играть с «Ак Барсом». Все были готовы к разным сценариям. В сезоне мы же не раз играли с командами, которые тоже имеют достаточное количество габаритных хоккеистов в составе. Просто проблема была в том, что мы привыкли играть в хоккей с шайбой. Когда соперник нам навязывает такой силовой хоккей, с акцентом на физику и габариты, нам это не очень подходит. Я думаю, элементарно не хватило времени перестроиться нашей команде по ходу серии. И все-таки цена ошибки тоже сыграла свою роль. Я уже упомянул, что по броскам мы ничуть не уступали «Ак Барсу». Были сильнее соперника в определенных аспектах игры. Пропустили необязательные шайбы в свои ворота и несколько раз обидно проигрывали. Особенно показательным был последний матч в серии (3:4 ОТ). Не должны были мы в нем проигрывать.

— Задевали ли вас ироничные посты про «карликов» в «Металлурге», которые часто всплывали в разных телеграм-каналах?



— Абсолютно не задевали. Нам и Андрей Владимирович Разин сказал в раздевалке, чтобы мы на подобные шутки внимания не обращали. Не знаю, кстати, откуда это пошло, что у нас команда карликов. В «Металлурге» все ребята достаточно крепкие, очень техничные. Мы не задумывались насчет того, что у нас команда какая-то малогабаритная. Играли в свой хоккей, навязывали сопернику свой стиль. Старались быть техничнее, быстрее и побеждать в матчах за счет этого.

«Вы знаете, почему в хоккейных кругах Радулова называют злой собакой?»

— Если говорить о финале Кубка Гагарина, стала ли для тебя неожиданной победа «Локомотива» над «Ак Барсом»?

— Неожиданной победа «Локомотива» не стала. Я не сомневался в том, что в серии точно не будет счета 4:0 в пользу «Локо», потому что «Ак Барс» в плей-офф находился на самом пике, играл в очень хороший хоккей. Но «Локомотив» в последние годы всем наглядно показал, что это сильная кубковая команда. С прошлого чемпионского года у них сохранился костяк, хороший подбор исполнителей. В целом я так и думал, что «Локомотив» заберет финальную серию.

взято с сайта ak-bars.ru

— Фактор Александра Радулова, наверное, тоже сказался в финале с «Ак Барсом»?

— Безусловно. Такие игроки, как Александр Радулов, определяют чемпионский характер команды. Уникальный человек. В 40 лет он умудряется показывать очень высокую статистику как в регулярном чемпионате, так и в играх в плей-офф. Вы знаете, почему в хоккейных кругах его называют злой собакой (улыбается)? Это ни в коем разе не оскорбление. Наоборот, комплимент, потому что он везде выкладывается на 110 процентов, заводит своей энергией всю команду. В плей-офф это особенно дорогого стоит.

— Что определяет силу нынешнего «Локомотива»? Почему эта команда два года подряд доходит до финала Кубка Гагарина?

— Я скажу так. У них достаточно много опытных игроков, и даже большинство молодых ребят уже с кубковым опытом. Они брали Кубок Гагарина в прошлом году и в этом плей-офф понимали, как вести себя в критических ситуациях. Не разваливались после ошибок, когда теряли шайбы. Знали, как нужно правильно играть в тех или иных ситуациях. Поэтому у них и получалось переворачивать матчи в свою пользу, в которых, казалось, они должны были проигрывать. То есть в комплементарном смысле это действительно команда роботов. Они играют вязко в обороне, дорабатывают до конца на каждом сантиметре площадки. В своей, средней, чужой зоне — неважно. Ну и добавлю, что в «Локомотиве» очень сильный подбор исполнителей, который хорошо реализует свои моменты.

«В России ты не к каждому тренеру можешь подойти просто поговорить. Это я прочувствовал, когда вернулся из Северной Америки»

— Руслан, в КХЛ за последние два сезона у тебя был опыт взаимодействия с двумя противоположными по темпераменту, характеру тренерами — Андреем Разиным и Ильей Воробьевым. Можешь ли ты как-то сравнить их подходы в работе с игроками?

— Честно, сложный для меня вопрос, потому что если говорить о моем пребывании в ЦСКА, то тот сезон был очень тяжелым для всей команды: тренерского штаба, игроков. Мы так и не нашли до конца свою игру — были у нас и взлеты, и падения. Положительные моменты со времен ЦСКА, разумеется, остались в памяти. Например, когда в декабре 2024 года мы 11 матчей подряд выиграли. Тогда вот мы думали, что все наладилось. Но потом опять нить игры потеряли и в плей-офф вылетели уже в первом раунде от минского «Динамо». Осадок с того сезона в составе ЦСКА (2024—2025), конечно, остался у меня, поэтому мне сложно углубляться в подробности того периода.

Илья Петрович Воробьев и Андрей Владимирович Разин — оба требовательные тренера. Андрей Владимирович, глядя на твой потенциал, на что ты способен, всегда будет с тебя спрашивать максимум на тренировках. Он много общается с игроками не только во время тренировочного процесса. И это его в положительном ключе выделяет на фоне других тренеров.

В целом в России ты не к каждому тренеру можешь подойти просто поговорить. Это я прочувствовал, когда вернулся из Северной Америки. В АХЛ, НХЛ с этим все проще — ты можешь спокойно подойти к главному тренеру, генеральному менеджеру и обсудить все вопросы, которые тебя тревожат. Быт, хоккей — неважно. В России я наблюдаю картину, что между тренерами и игроками все-таки есть определенная грань. Ты понимаешь, что это твой начальник и с ним тебе не стоит лишний раз разговаривать, особенно на какие-то нерабочие темы. В этом плане Андрей Владимирович — достаточно открытый тренер. Он очень помогал мне во время сезона, я всегда к нему мог обратиться с вопросом или за советом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Североамериканские тренеры, получается, легче относятся к вопросу субординации, нежели российские?

— Я бы так не говорил. Просто они более открыты к общению. Видимо, это особенность их менталитета. В их присутствии в раздевалке ты чувствуешь себя более раскрепощенным.

— Если резюмировать сезон в ЦСКА, можно ли говорить, что он стал для тебя большим разочарованием?

— Конечно, мне хотелось бы провести его намного лучше. Я недоволен своей личной статистикой за тот год. Когда ты возвращаешься из Северной Америки в Россию, то сразу хочешь показать свои лучшие качества в КХЛ, ударно провести сезон. А получилось так, что и мне потребовалось время, чтобы перестроиться на наш хоккей, и у команды в целом сезон не задавался. Иногда бывает, конечно, что игрок может набирать очки, выделяться хорошей статистикой вопреки результатам команды. Но все-таки это исключение из правил. Когда не идет у всех, сложно показывать хорошую статистику.

— Октябрьское поражение ЦСКА «Металлургу» со счетом 0:7, наверное, было одним из показательных в контексте кризиса команды?

— В определенном смысле — да. К этому все шло. Мы не играли в свою игру, не доминировали над соперниками вопреки нашему сильному составу. Мы могли победить команды, которые шли внизу турнирной таблицы в отдельных играх, но понимали, что на дистанции так побеждать всех не получится. Очень обидно при своих болельщиках проигрывать 0:7. В раздевалке после матча была очень тяжелая атмосфера.

«Уезжая в Россию, я сразу сказал себе и другим, что с Америкой не прощаюсь»

— Возвращаясь к фигуре Андрея Разина, нельзя не отметить его эпатаж. По ходу серии с «Ак Барсом», на одной из пресс-конференций он посадил рядом с собой журналиста и в прямом эфире устроил дебаты. Как игроки «Металлурга» отреагировали на подобный перформанс своего главного тренера?

— Интересно было за этим понаблюдать (улыбается). От Андрея Владимировича всегда можно что-то такое ожидать. Он очень находчивый человек, у него быстро работает голова в таких ситуациях. То есть другой человек на его месте может сто раз задуматься, стоит ли устраивать такой перформанс, как ты сказал. Сто раз подумает и сто раз передумает. А Андрей Владимирович реагирует моментально. Поэтому и происходят такие ситуации, которые потом на смешные видео нарезают, выкладывают в социальных сетях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Во время тренировок Андрей Разин такой же экспрессивный и эмоциональный?

— В основном он только с журналистами такой (улыбается). На тренировках он немногословный. На собраниях, когда мы что-то обсуждаем, конечно, эмоции могут включаться. А так, Андрей Владимирович чаще всего спокоен.

— Руслан, есть ли у тебя понимание, почему тебе не удалось закрепиться в основном составе «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ?

— Честно, по моему периоду в «Айлендерс» можно отдельное интервью сделать. Столько всего было. Когда я туда отправлялся, у меня был настрой сразу попасть в основную команду. Но в то же время я понимал, что скорее всего мой путь начнется в АХЛ.

Мое субъективное мнение — за два сезона в АХЛ я показал там многое. Два раза попадал на Матчи звезд, был лучшим бомбардиром в команде. Конечно, хотелось бы проявить себя в НХЛ еще. Сыграть в чемпионате больше, чем одну игру. Тем не менее я уже благодарен, что хотя бы один матч мне удалось отыграть в НХЛ. Уезжая в Россию, я сразу сказал себе и другим, что с Америкой не прощаюсь. Буду делать все возможное от себя, чтобы туда вернуться.

— Я помню, как в одном из интервью защитник «Айлендерс» Александр Романов нахваливал твои руки. Говорил, что в КХЛ едет большая звезда — Руслан Исхаков. Такие лестные высказывания не добавили тебе волнения, давления перед регулярным чемпионатом в составе ЦСКА?

— Саня — мой хороший друг. Конечно, приятно, когда близкие для тебя люди говорят такие теплые слова. Но, как я уже шутил, да, планку представления обо мне в глазах других людей он поднял очень высоко, поэтому какое-то давление внутри у меня было. Потому что ты эту планку хочешь же оправдать, показать на льду то, за что тебя хвалят.

«Если сравнивать с Москвой, Нью-Йорк — очень грязный город»

— Можешь ли ты себя назвать глубоко рефлексирующим спортсменом? Как часто занимаешься самокритикой?

— Я не знаю практически ни одного профессионального спортсмена, кто бы равнодушно относился к своим выступлениям. Удачно или неудачно сыграл, в любом случае ты проводишь самоанализ, стараешься понять, в каких моментах, эпизодах что-то недоделал. Мы все хотим чего-то достичь в карьере. У каждого свои личные цели, задачи. И чтобы прийти к результату, трофеям с командой, ты должен критично относиться к своей игре.

Бывает так, что, условно, ты забил голы в матче, набрал очки за результативность, твоя команда победила с большим счетом. А ощущения целостности игры у тебя не осталось. Потому что надо одинаково здорово играть с шайбой и без шайбы. Для меня, как для центрального нападающего, еще очень важна игра на точке. Поэтому, возвращаясь к своей предыдущей мысли, думаю, каждый спортсмен серьезно спрашивает с себя после каждого выступления. Если мы говорим о лучших хоккеистах мира, которые выступают в НХЛ и КХЛ — все они очень критично относятся к себе.

— Какие впечатления у тебя остались от жизни в Нью-Йорке?

— Приезжайте в Нью-Йорк на пару дней. Посмотрите все главные достопримечательности, вкусно поешьте — и можете сразу уезжать.

— Потому что грязно?

— Да, если сравнивать с Москвой, Нью-Йорк — очень грязный город. У меня сложилось ощущение, что там работы дворника просто не существует.

— Ничего себе…

— Там в пятницу, за день до выходных, мусор сваливают у столбов. Ты гуляешь, и перед тобой реально может стоять гора мусора. Очень много бездомных, людей, которые курят марихуану. В общем, не советую в самом Нью-Йорке гулять. Я в город приезжал на выходные, чтобы попробовать кулинарию разных народов мира. Очень люблю поесть (улыбается). Но объективно — в Америке есть города куда красивее и душевнее, чем Нью-Йорк. Это применительно и к России, кстати: у нас большая, красивая страна. И много где стоит побывать, помимо Москвы или Петербурга.

— Если говорить про США, в каком штате на твой взгляд, обязательно стоит побывать?

— Во Флориде. Очень приятный климат, я жил рядом с океаном. В любой момент мог спуститься, выйти на белый песок, позагорать, поплавать. Люди там намного дружелюбнее, чем в том же Нью-Йорке. Очень классные впечатления у меня Флорида оставила.

— В этом году команда «Нью-Йорк Никс» стала чемпионом НБА впервые за 53 года. Считается она народной командой в США, многие селебрити за нее болеют. Посещал ли ты «Мэдисон-сквер-гарден» в дни, когда играли «Никс»?

— Помимо хоккея, я как раз стараюсь следить за баскетболом и теннисом. И, разумеется, во время пребывания в Нью-Йорке я был на матчах «Никс». Сумасшедшая атмосфера на «Мэдисон-сквер-гарден». Чувствуешь популярность команды, ажиотаж вокруг нее. Американские селебрити там постоянно бывают. На матчах «Рейнджерс» в НХЛ, кстати, аналогичная ситуация. Тоже много звезд на хоккей ходит: певцов, актеров. То, что «Никс» выиграли титул НБА спустя 53 года — знаменательное событие. Видел чемпионский парад, который проходил в Нью-Йорке, как мэр передавал команде ключи от города. Это было красиво.

«Когда Синнер и Алькатрас находятся в пиковой своей форме, никто у них не сможет выиграть»

— Не могу не спросить про твое увлечение теннисом. Есть ли у тебя кумиры, за кем следишь в этом виде спорта?

— Кумиры прошлого или настоящего времени?

— Как тебе угодно.

— Конечно, если мы говорим о самых великих именах в теннисе, то это большая троица — Федерер, Надаль, Джокович. Из них мне больше всего нравится Новак. Да, есть Федерер с его эстетичным, красивым джентльменским стилем игры. Его вот этот сумасшедший бэкхенд одной рукой — просто фантастика. Есть Рафа Надаль, который борется за каждый мяч, — от него исходит невероятная энергия, когда он побеждает в розыгрышах.

Однако Новак Джокович меня подкупает больше остальных своей ментальной силой. Уникальный спортсмен, который внимательно относится к себе, своему телу, питанию. Как он скрупулёзно за всем следит. Это искренне восхищает. Я читал книги о нем, смотрел документальные фильмы про него. Просто интересно даже следить за его образом жизни.

Говоря о поколении сегодняшних теннисистов, хотя тот же Джокович до сих пор играет (улыбается), нельзя не отметить величие Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Эти двое — невероятные вундеркинды. Когда они находятся в пиковой своей форме, никто у них не сможет выиграть. Я очень надеюсь, что в скором времени появится кто-то третий, кто сможет навязать им конкуренцию.

— На Уимблдоне — 2026 ждешь победы Синнера, учитывая, что Алькарас из-за травмы пропускает турнир?

— Я думаю, да, Синнер заберет Уимблдон в этом году.

«Для меня футбольным кумиром всегда был Лионель Месси»

— Удается ли тебе посматривать чемпионат мира по футболу в Северной Америке? За кого болеешь там?

— Для меня футбольным кумиром всегда был Лионель Месси, поэтому я буду верить в победу Аргентины на этом чемпионате мира. В 39 лет Месси продолжает показывать нереальный уровень игры. Удалось ему недавно побить рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира. Величайший игрок в истории футбола, что уж тут говорить.

Еще добавлю, что очень симпатизирует по игре сборная Марокко. На прошлом ЧМ в Катаре в 2022 году они доходили до полуфинала, в этом году тоже достойный турнир проводят.

— На одном из ютуб-каналов не так давно вышли дневники ЧМ-2026 вместе с Евгением Кузнецовым. Какое впечатление он у тебя оставил за небольшой отрезок совместного выступления в «Металлурге»?

— Женя — игрок высочайшего класса, как человек — очень позитивный. Я помню, как на первой тренировке, когда он к нам только приехал в команду, у него в ворота залетало абсолютно все. Он мог в девятку забить неудобным хватом. После этого сразу всем стало понятно, что это очень сильный игрок.

— Тем не менее в «Металлурге» у него было мало игрового времени, к Новому году он покинул команду. Почему так случилось?

— Малое количество игрового времени, конечно, сложно принять игроку его класса. Не все у Жени сложилось в «Металлурге». У нас было много голодных молодых игроков высокого уровня, серьезная конкуренция среди ребят. Все быстрые, техничные, и на протяжении всего регулярного чемпионата мы находились на первом месте в таблице. Видимо, тренерский штаб не хотел ломать то, что и так работало.

Но Женя в любом случае молодец. У него получилась хорошая вторая половина сезона в Уфе. Отлично он себя проявил за «Салават Юлаев», а его гол на последних секундах «Автомобилисту» в плей-офф — это же вообще кино (улыбается).