Тендеры Башкирии: новые камеры на трассах, соревнования IT-геологов и указатели на автобусы по 32 тысячи

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Новые камеры на трассах региона

Центр организации дорожного движения Башкортостана собрался потратить 72 млн рублей на установку камер контроля за дорожным движением. Заявки на участие будут приниматься с 7 по 19 августа, аукцион проведут 22 августа. Закупку профинансируют из бюджета Башкортостана.

От подрядчика потребуется установить стационарные специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением на автомобильных дорогах Республики Башкортостан. Всего в рамках тендера установят камеры в 11 местах — на трассах Уфа — Бирск — Янаул, Уфа — Инзер — Белорецк, М5 «Урал» — Иглино, Уфа — Иглино, Дюртюли — Нефтекамск. Напомним, о потребности в новых камерах для региона было объявлено в начале года.



2. «Интеллектуальное видеонаблюдение» в микрорайонах Уфы

С установкой камер связан и еще один тендер — от ГКУ Башкортостана «Информационные технологии». Учреждение ищет подрядчика на поставку и монтаж программно-аппаратного комплекса интеллектуального видеонаблюдения. За это заплатят 61,1 млн рублей. Заявки будут приниматься с 9 по 19 августа, аукцион состоится 22 августа.

Поставка товара осуществляется в соответствии с распоряжением правительства Республики Башкортостан для проведения мероприятий по созданию комплексной системы интеллектуального видеонаблюдения на базе государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан в микрорайонах Уфы. Работы должны быть выполнены в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта. В состав закупки войдут две единицы серверного оборудования, четыре системы хранения данных, две единицы сетевого оборудования и программное обеспечение. Где именно установят систему и какую цель преследует установка, из документации узнать не удалось.



Фасад здания учебного корпуса №4 Уфимского государственного нефтяного технического университета вновь пытаются отремонтировать. Фото Андрей В. / domofoto.ru / CC-BY-SA

3. Повтор попытки ремонта здания УГНТУ

Фасад здания учебного корпуса №4 Уфимского государственного нефтяного технического университета вновь пытаются отремонтировать. Соответствующий тендер, на сумму в 14,8 млн рублей, объявил сам вуз. Аналогичный тендер, напомним, объявлялся в сентябре прошлого года — тогда планировалось потратить 16,3 млн рублей, но определение поставщика было отменено.

В этом году о закупке для субъектов малого и среднего предпринимательства стало известно 7 августа, заявки принимаются до 16-го числа, а итоги подведут 21 августа. От подрядчика потребуется устроить теплоизоляцию, осуществить высококачественную штукатурку и окраску фасадов, смонтировать пандусы. Ремонт также затронет крыльцо, козырьки, будут проведены и другие работы.



4. Для медицинских учреждений — 708 принтеров

А вот Управление материально-технического обеспечения Минздрава планирует закупить принтеры для медицинских организаций на общую сумму в 12,6 млн рублей. Об аукционе стало известно 13 августа, заявки можно подать до 22 числа, а сам аукцион состоится 26-го. Покупку оплатят из бюджета Башкортостана.

Всего потребуется 708 принтеров, которые будут поставлены по 132 адресам больниц и поликлиник. Устройства должны быть с черно-белой лазерной печатью, ее разрешение — не менее 600 точек на дюйм, максимальный ресурс черного картриджа — не менее 10 тысяч страниц. Емкость картриджа в стартовой комплектации — не менее 2 800 страниц. Каждый принтер будет стоить около 17,7 тысячи рублей.



Национальный молодежный театр имени Мустая Карима собирается купить автобус. Фото kulturarb.ru

5. Театральный автобус за 10 миллионов

Национальный молодежный театр имени Мустая Карима собирается купить автобус за 9,8 млн рублей. Заявки на участие в закупке принимаются с 13 по 22 августа, аукцион состоится 23 августа. Оплатят транспортное средство из денег самого бюджетного учреждения.

Автобус должен быть туристического класса, на 50—65 мест. В нем должен быть дизельный двигатель с турбонаддувом, объемом около 9,5 литра. Мощность двигателя составит не менее 282 кВт — или примерно 383 л. с., коробка передач потребуется механическая, шестиступенчатая. В автобусе необходим кондиционер, не менее двух LCD-мониторов. Поставку должны осуществить в течение 15 календарных дней с момента подписания договора.



6. Соревнование для IT-геологов

ООО «РН-БашНИПИнефть» готовится потратить 6,5 млн рублей на оказание услуг по организации и проведению соревновательного марафона для IT-разработчиков специализированного института по прикладному программному обеспечению в области геологии, разработки и мониторинга месторождений. Об этом стало известно благодаря закупке, обнародованной 13 августа на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг», в секции ПАО «НК «Роснефть». Заявки принимаются до 21 августа, а итоги подведут только 21 октября.

Мероприятие будет представлять собой заочный хакатон на специализированной интернет-площадке, с последующим очным этапом — награждением победителей и призеров в Москве. Длительность хакатона составит полтора месяца. Исполнитель должен обеспечить регистрацию не менее 500 участников с необходимыми компетенциями. Помимо, собственно, организации, также понадобится информационное обеспечение, реклама, написание метрики для онлайн-площадки. К награждению нужно будет оформить площадку и зал, организовать само мероприятие, фото- и видеосъемку, обеспечить награждение печатной и сувенирной продукцией, питанием, призами.



Закупку обеспечат из средств бюджетного учреждения. Фото cinemaplex.ru

7. Кинопроекционное оборудование для Гафурийского района

Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел культуры» Гафурийского района собирается купить кинопроекционное цифровое оборудование за 5 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8 по 16 августа, аукцион состоится 19 августа. Закупку обеспечат из средств бюджетного учреждения.

В состав оборудования войдут цифровой кинопроектор, сервер воспроизведения, киноэкран с алюминиевым напылением с рамой для натяжения полотна, пассивная система для 3D-показа, звуковой процессор для цифрового кинопоказа, три заэкранные акустические системы, пять усилителей мощности, два пассивных сабвуфера, 12 акустических систем окружения, источник бесперебойного питания, активная звуковая система для контроля звука, комплект системы тифлокомментирования и билетный программно-аппаратный комплекс. Товары должны быть поставлены в течение 10 календарных дней. Напомним, схожая закупка в Кировской области стоила 4,3 миллиона рублей.



8. Демонстрационные учебные приборы для уфимской школы

Школа №44, пару недель назад закупавшая интерактивные панели за 21 миллион, теперь планирует приобрести демонстрационные учебные приборы для кабинета биологии на 4,43 млн рублей. О тендере было объявлено 13 августа, заявки на участие принимаются до 21 августа, а аукцион состоится 23-го числа.

Школе понадобится, в частности, 15 цифровых лабораторий по биологии и экологии (в составе — в том числе автономная камера для исследования метаболизма), два цифровых микроскопа, видеокамера для работы с оптическими приборами (телескоп), два микроскопа, микропрепараты «Анатомия и физиология человека», «Ботаника 6—7-й классы», «Зоология», «Общая биология», 15 лабораторных комплексов для учебной практической и проектной деятельности по биологии и экологии, две цифровые лаборатории для учителя, комплект демонстрационного оборудования «Модель глаза человека» и другое. Поставку должны осуществить в течение 15 календарных дней.



Школе понадобится, в частности, 15 цифровых лабораторий по биологии и экологии. Фото ximiya1368.blogspot.com

9. Маршрутные указатели на «Форды» «Башавтотранса» по 32 тысячи за штуку

«Башавтотранс» готовится установить светодиодные маршрутные указатели на общую сумму в 3,5 млн рублей. Закупка будет произведена у единственного поставщика, о ней стало известно 7 августа. Оплатят указатели из бюджета предприятия.

Работы должны быть выполнены до 28 февраля 2020 года. Было представлено три коммерческих предложения, единственным поставщиком стало ООО «Искра-Уфа», зарегистрированное на улице Пушкина, 81. Учредителем компании является Дмитрий Казаков, директором — Владимир Краснов. Компания должна будет установить 85 маршрутных указателей на автобусы марки Ford Transit. Каждый указатель обойдется в 32,4 тысячи рублей, еще 2200 рублей будет стоить программирующий пульт, 1020 рублей — адаптер связи, 980 рублей — кабельная система, 1100 — крепежные кронштейны, 1280 — модуль подключения пульта, а в 2300 обойдутся монтажные и пуско-наладочные работы.



10. Фундамент для колеса обозрения в Кумертау за 3,4 миллиона

Администрация города Кумертау планирует потратить 3,4 млн рублей на устройство фундамента аттракциона «Колесо обозрения» в Парке культуры и отдыха имени Гагарина. О тендере было объявлено 9 августа, заявки будут принимать до 19-го числа, а аукцион состоится 20 августа.

От подрядчика потребуется демонтировать фундамент (в том числе металлические ограждения, покрытия из тротуарной плитки, подстилающий слой, железобетонные фундаменты) и устроить новый под колесо обозрения. Работы должны быть выполнены в течение 40 календарных дней с момента заключения контракта.

