«Ростех» выделил на восстановление завода в Нижегородской области 1,5 млрд рублей

На восстановление производящего взрывчатку завода «Кристалл» в Дзержинске «Ростех» готов потратить 1,5 млрд рублей. Эти деньги уже выделены.

«Дополнительное финансирование будет направлено на полномасштабное возобновление и обновление производства и позволит предприятию выполнить гособоронзаказ и обязательства перед партнерами», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Деньги будут выделяться в несколько этапов и распределяться по нескольким ключевым направлениям. Часть средств будет направлена на восстановление производственных мощностей предприятия, часть на выполнение федеральных целевых программ.

Какую-то долю из этих 1,5 млрд рублей получат и те, кто так или иначе пострадал от июньских взрывов на заводе. Часть средств госкорпорация направить на возмещение ущерба.

«Новые средства, выделенные Госкорпорацией, позволят восстановить мощности предприятия до необходимого уровня и подготовиться к системным изменениям, которые произойдут в научно-производственном комплексе Дзержинска в ближайшие годы», — сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, слова которого приводят в пресс-службе.

Напомним, 1 июня на территории предприятия произошло несколько взрывов, повредивших здания и сооружения завода. В результате в ЧП пострадали почти 80 человек. Повреждения получили и близлежащие дома.