СМИ: в Оренбургской области будет ликвидирован завод синтетического спирта

Руководство завода синтетического спирта в Орске приняло решение ликвидировать предприятие. Соответствующее заявление уже направлено в налоговую службу.

«Как только будет готов пакет документов для начала процедуры, руководство завода обязано известить работников о том, что они будут уволены», — сообщает 56orb.ru.

Долги предприятия составили около 0,75 млрд рублей. Предприятие находилось на грани банкротства из-за резкого роста цен на сырье.