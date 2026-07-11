TECNO и vivo стали лидерами роста продаж смартфонов в Казани

Лидерство по общему объему продаж сохраняет Apple

Фото: Максим Платонов

Продажи смартфонов брендов TECNO и vivo показали самый заметный рост на рынке Казани во втором квартале 2026 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков платформы «Авито», имеющиеся в распоряжении «Реального времени».

В сегменте продажи новых смартфонов TECNO вырос в 2,5 раза год к году. На втором месте по динамике оказался бренд OnePlus с ростом на 42%, тройку лидеров замыкает vivo (+29%).

По доле рынка традиционно лидирует Apple (73% всех проданных новых смартфонов), средняя цена устройства составила 66 000 рублей. Далее следуют Samsung (11%, 56 000 рублей) и Xiaomi (4%, 26 000 рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На вторичном рынке (в ресейле) лидером роста стал бренд vivo — его продажи увеличились на 73%. Также заметно прибавили Google (+18%) и TECNO (+16%). По объему сделок в ресейл-сегменте также доминирует Apple с долей 70% при средней цене 29 000 рублей. За ним идут Samsung (10%, 22 000 рублей) и Xiaomi (8%, 8 000 рублей).

Средняя стоимость новых смартфонов в России снизилась за квартал на 11%, до 56 000 рублей.

Напомним, ранее ФАС потребовала от Apple предустановки российского ПО — компании грозит штраф в 4 млрд рублей.

Зульфат Шафигуллин