Итальянский певец Пеппино Ди Капри умер в возрасте 86 лет

Артист принес в Италию ритмы Нью-Йорка и дух рок-н-ролла

Итальянский певец Пеппино Ди Капри скончался в возрасте 86 лет, сообщил новостной телеканал Rainews24.

На протяжении своей долгой карьеры он стал одним из самых известных исполнителей итальянской эстрады и неаполитанской музыки. Музыкальный критик Франко Скипани отметил, что Ди Капри принес в Италию ритмы Нью-Йорка и дух рок-н-ролла, вдохновляясь исполнителем Бадди Холли.

Артист начал свою карьеру с джаза и твиста, а одной из его первых значимых работ считается песня Saint Tropez Twist, написанная в 1962 году для фильма Il sorpasso.

С 1967 по 2005 год Ди Капри 15 раз участвовал в фестивале итальянской песни в Сан-Ремо, где дважды одерживал победу — в 1973 году с композицией Un grande amore e niente più и в 1976 году с песней Non lo faccio più.

Ранее сообщалось, что умерла певица Бонни Тайлер.

Никита Егоров