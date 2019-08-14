Суд в Башкирии признал Давлекановский молочный комбинат банкротом

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом ООО «ДМК-Сервис» — управляющую организацию «Давлекановской молочной компании», которая является учредителем «Давлекановского молочного комбината».

В отношении «ДМК-Сервис» открыли конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Следующее заседание пройдет 3 февраля 2020 года, следует из определения суда.

Иск о банкротстве компании подали банк ДОМ.РФ и «Росссельхозбанк» за долг в 351,7 млн рублей.

Ранее ФНС подала иск о банкротстве молокозавода «Башмилка» за долги на 54 млн рублей.