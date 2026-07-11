Российская альтернатива Nvidia Jetson, ИИ-агент JadePuffer и рынок чипов на $1,5 трлн

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Фото: Реальное время

В этом выпуске: «ХайТэк» представила первый российский ИИ-ускоритель LinQ HX, ИИ-агент JadePuffer провел первую автономную ransomware-атаку, а рынок чипов вышел на рекордные $120,6 млрд за месяц. Подробнее об этих новостях — в обзоре «Реального времени».

В Москве создали первый отечественный ИИ-ускоритель для встраиваемых систем Новинка от компании «ХайТэк» обеспечивает производительность на уровне зарубежных решений среднего сегмента при полной независимости от иностранных лицензий. Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «ХайТэк» представила первый отечественный нейросетевой ускоритель LinQ HX для встраиваемых систем, сообщает официальный портал Москвы. Устройство работает в реальном времени без подключения к интернету и облачным серверам. Технические характеристики LinQ HX: Производительность: до 30 TOPS (30 триллионов операций в секунду).

Потребляемая мощность: до 40 Вт.

Одновременный запуск: до пяти нейросетей.

Задержка обработки: от 1,5 до 2,3 миллисекунды.

Интерфейсы: поддержка датчиков, камер и систем управления. Сравнение с зарубежными аналогами. По производительности LinQ HX сопоставим с решениями среднего сегмента линейки Nvidia Jetson. Для сравнения: флагманский Nvidia Jetson AGX Orin обеспечивает до 275 TOPS, а Jetson Orin Nano Super — 67 TOPS. Российский ускоритель занимает нишу между этими решениями. пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Сферы применения и преимущества: Полная независимость от иностранных лицензий.

Использование отечественного микропроцессора в качестве вычислительного ядра.

Видеонаблюдение для автоматического выявления нештатных ситуаций.

Создание автономных роботов.

Медицинские комплексы ИИ-диагностики и круглосуточного мониторинга пациентов. Устройство полностью собрано из российских компонентов, а микросхема входит в реестр Минпромторга России. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, с момента получения статуса резидента в 2025 году компания вложила в разработку и НИОКР почти 800 млн рублей. Дебютная презентация импортозамещенного модуля прошла на Международной выставке «Иннопром-2026».

Зафиксирована первая в истории атака «агентного» шифровальщика, проведенная ИИ ИИ-агент JadePuffer самостоятельно взломал сеть, украл данные и уничтожил базу, снизив порог входа для киберпреступников до стоимости работы LLM-агента. Исследователи кибербезопасности из Sysdig задокументировали первый в истории случай «агентной» ransomware-атаки, в которой искусственный интеллект автономно провел полный цикл вымогательства. Вредоносная ИИ-модель, получившая название JadePuffer, самостоятельно осуществила разведку, кражу учетных данных, перемещение по сети и уничтожение баз данных, используя украденные API-ключи популярных LLM-сервисов (OpenAI, Anthropic, DeepSeek и Gemini). Точкой входа послужила уязвимость в открытом фреймворке Langflow (CVE-2025-3248), сервер которого был доступен из интернета, отмечается в публикации Selectel на Habr. Получив доступ, ИИ-агент действовал методично: Собрал облачные учетные данные и API-ключи.

Взломал хранилище MinIO через стандартные пароли.

Перешел к серверам MySQL и Nacos.

Самостоятельно переписал собственный код при сбое создания бэкдора (всего за 31 секунду). Зашифровав более 1 300 конфигураций, ИИ-агент сгенерировал требование выкупа в биткоинах, однако операция оказалась бессмысленной даже для самих злоумышленников. Как пишет Cyberscoop, ключ шифрования был выведен на экран лишь один раз и не сохранен, а в качестве адреса для перевода нейросеть использовала тестовый кошелек из технической документации Bitcoin. Кроме того, вместо заявленного в записке AES-256 фактически применялось более слабое шифрование AES-128. Kevin Horvat на Unsplash Хотя человек все еще участвовал в процессе атаки, настраивая инфраструктуру и выбирая жертву, именно ИИ закрыл те этапы, которые раньше требовали высокой квалификации хакеров, сообщает Mexico Business News. Эксперты предупреждают, что порог входа для запуска ransomware-кампании упал практически до нуля, так как злоумышленникам достаточно оплатить работу ИИ-агента, который может масштабировать атаки быстрее, чем к ним готовы службы безопасности. Как защититься от агентных ИИ-атак Для защиты от подобных угроз эксперты рекомендуют компаниям: Внедрять многоуровневую сегментацию сетей .

. Закрывать административные интерфейсы от доступа из интернета.

Своевременно обновлять уязвимое ПО.

Использовать системы обнаружения вторжений (IDS/IPS) для мониторинга аномальной активности. Критически важно использовать современные системы защиты, поскольку традиционные методы установки патчей уже не успевают за скоростью генерации эксплойтов с помощью ИИ.

Мировой рынок чипов побил исторический рекорд и устремился к отметке в $1,5 трлн Продажи полупроводников в мае более чем удвоились в годовом выражении, а сегмент памяти вырос на 250% на фоне беспрецедентного спроса на ИИ-инфраструктуру. Мировые продажи полупроводников в мае 2026 года достигли рекордных $120,6 млрд, увеличившись на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем и более чем вдвое (на 104,1%) по сравнению с маем 2025 года, сообщает Ассоциация полупроводниковой отрасли (SIA). Этот рост стал уже 15-м месяцем подряд, что вывело индустрию на беспрецедентный уровень. По итогам всего 2026 года рынок, согласно весеннему прогнозу WSTS, вырастет на 90% и впервые в истории превысит отметку в $1,51 триллиона. Основные драйверы роста: Сегмент памяти: объем подскочил примерно на 250% в годовом выражении, превысив $800 млрд (обусловлен спросом на инфраструктуру ИИ и память HBM).

объем подскочил примерно на 250% в годовом выражении, превысив $800 млрд (обусловлен спросом на инфраструктуру ИИ и память HBM). Логические чипы: рынок увеличился на 37%.

рынок увеличился на 37%. География: рост зафиксирован во всех ключевых регионах (Китай, АТР, Европа, Япония), при этом лидером по темпам остается рынок Америки. В перспективе 2027 года WSTS ожидает сохранения позитивной динамики: глобальный рынок чипов увеличится еще на 27%, приблизившись к $1,9 трлн благодаря дальнейшему масштабному развертыванию систем ИИ и облачной инфраструктуре. Краткий прогноз WSTS Примечание: Цифры в таблице округлены до целых миллионов долларов, из-за чего итоговые значения по регионам и группам товаров могут незначительно отличаться. Весна 2026 Сумма, млн долл. США Рост год к году, % 2025 2026 2027 2025 2026 2027 Америка 256 476 543 654 701 439 31,4% 112,0% 29,0% Европа 54 694 86 643 101 587 6,7% 58,4% 17,2% Япония 44 723 57 050 67 332 -4,3% 27,6% 18,0% АТР 439 747 823 900 1 043 326 30,3% 87,4% 26,6% Сумма по миру 795 640 1 511 247 1 913 684 26,2% 89,9% 26,6%

