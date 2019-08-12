Восемь сотрудников ядерного центра Сарова удостоены ордена Мужества

Сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Сарова Нижегородской области, которые погибли и пострадали при взрыве на полигоне в Архангельской области, награждены орденами Мужества.

Всего награды получили восемь человек, из них пятеро — посмертно, сообщается на сайте администрации Сарова.

Напомним, что в наукограде могут открыть памятник погибшим. Семьи специалистов получат компенсации в размере 200 тысяч рублей. Вчера и сегодня в Сарове был объявлен траур.

В прошедший четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании ракеты произошел взрыв с возгоранием. «Росатом» сообщил о гибели пяти своих сотрудников, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.