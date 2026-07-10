В Казани до конца лета планируют очистить 5,5 км ливневой канализации

Ранее засоренные ливневки стали причиной подтоплений после ливня в городе

В Казани до конца летнего сезона планируют очистить 5,5 км сетей ливневой канализации от мусора, песка и ила. Ранее засоренные ливневки стали причиной подтоплений после ливня в городе.

Общая протяженность ливневой канализации в Казани составляет 517,3 км. После дождей в систему попадают песок, мусор и другие загрязнения, поэтому специалисты ежедневно проводят очистку дождеприемников и коллекторов, чтобы предотвратить засоры.

Сейчас работы ведутся на пересечении улиц Чуйкова и Гаврилова. Гидродинамическая прочистка позволяет устранять крупные засоры, а объем выполненных работ зависит от диаметра и степени загрязнения коллектора. Так, за одну смену на коллекторе диаметром около 1,5 м удается очистить в среднем до 70 м сети.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

5 июня в суде Казани в первый раз встретились участники гражданского процесса по иску прокурора Татарстана к экс-начальнику отдела ливневой канализации казанского исполкома по 17 объектам на 122 млн рублей. Подробнее о судебном процессе — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова