Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти». Теперь нефтяной компании присвоен рейтинг «BBB» со стабильным прогнозом.

В сообщении Fitch говорится, что повышение рейтинга произошло вслед за повышением суверенного рейтинга России. Суверенный рейтинг страны агентство также повысило в августе.

В агентстве также обратили внимание на высокий уровень интеграции «Башнефти» в бизнес-процессы ее материнской компании — «Роснефти», кредитное качество которой находится на высоком уровне.