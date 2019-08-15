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Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти»

17:02, 15.08.2019
Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти»
Фото: ru.wikipedia.org/ Black Pilot

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти». Теперь нефтяной компании присвоен рейтинг «BBB» со стабильным прогнозом.

В сообщении Fitch говорится, что повышение рейтинга произошло вслед за повышением суверенного рейтинга России. Суверенный рейтинг страны агентство также повысило в августе.

В агентстве также обратили внимание на высокий уровень интеграции «Башнефти» в бизнес-процессы ее материнской компании — «Роснефти», кредитное качество которой находится на высоком уровне.

АналитикаПромышленностьНефть Башкортостан
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