Из мэрии Уфы увольняется еще один зам Мустафина

Замглавы администрации Уфы по экономике, промышленности и инвестициям Илгиз Насыртдинов намерен покинуть свой пост.

Он рассказал, что находится в отпуске с последующим увольнением.

«Предложения есть, думаю, поступят и другие — буду смотреть, где смогу применить свои знания», — приводит РБК слова вице-мэра.

Илгиз Насыртдинов проработал в мэрии Уфы около 30 лет. В 2012—2017 годах был заместителем главы администрации — начальником финансового управления, с 2017 по 2019 — вице-мэром по экономике, промышленности и инвестициям.

Ранее мэр Уфы Ульфат Мустафин объявил о назначении замглавы администрации по имуществу. Управление земельных и имущественных отношений возглавил Евгений Чебаков.