Вылетевший в Уфу самолет Utair вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель

Самолет UTair, вылетевший сегодня в Уфу, был вынужден вернуться в аэропорт Внуково из-за попадания птиц в двигатель.

Информацию об этом агентству «Говорит Москва» подтвердили в самой авиакомпании. Как сообщают СМИ, на борту самолета было 97 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Напомним, что накануне самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в поле сразу после вылета из аэропорта Жуковский. Все пассажиры остались живы. Причиной также послужило попадание птиц в двигатель. «Реальное время» публиковало подробный материал об инциденте.

