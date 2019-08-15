В Башкирии опубликовали календарь ученика на 2019—2020 учебный год с праздниками и каникулами
Институт развития образования Башкортостана составил календарь на 2019—2020 учебный год. Согласно этому календарю в наступающем году в регионе будет 11 праздничных дней, когда школьники и учителя будут отдыхать. Шесть праздников будут отмечаться без предоставления выходного.
- Осенние каникулы продлятся восемь дней — с 28 октября по 4 ноября.
- Зимние каникулы — 14 дней, с 30 декабря по 12 января.
- Весенние каникулы — восемь дней, с 23 по 30 марта.
Для первоклассников и старшеклассников число каникулярных дней составит 135, для остальных — 122.
Обратим внимание, что в календаре, который составлен в первую очередь для учителей, субботние дни не указаны как выходные. Вместе с тем врио главы Башкирии недавно заявил, что с нового учебного года школы региона переходят на пятидневную учебную неделю.ОбществоОбразование Башкортостан
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