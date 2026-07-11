Бизнес-обзор: мировая «Волгадорстроя» и крах маслозавода экс-главы ХК «Ак Барс»

РЖД подали иск на полмиллиарда рублей к казанской «дочке» «Трансмашхолдинга»

Фото: Реальное время

На этой неделе РЖД подали иск на 519 млн рублей против казанского предприятия «Трансмашхолдинг» — крупнейшего в России производителя подвижного состава для ж/д и городского рельсового транспорта. Питерская фирма, основанная казанскими строителями, намерена банкротить татарстанского производителя подсолнечного масла — компанию «Вивид» бывшего директора ХК «Ак Барс» Александра Корчагина. Суд утвердил мировое соглашение по делу о банкротстве «Волгадорстроя». Подробнее — в обзоре «Реального времени».

РЖД требуют полмиллиарда с казанской «дочки» ТМХ

В понедельник Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск РЖД к казанскому АО «ТМХ-Локомотивы». Сумма требований — 518,7 млн рублей, заявление еще не принято в производство. Татарстанское предприятие входит в состав группы «Трансмашхолдинг» — крупнейшего в России производителя железнодорожного и городского рельсового транспорта и одного из мировых лидеров в этой области.

ТМХ выпускает локомотивы, пассажирские поезда и вагоны, составы для метро, а также двигатели и различные компоненты к ним. Головной офис базируется в Москве, представительства работают в Египте, Белоруссии и Казахстане. В состав холдинга входит 16 производственных и сборочных площадок в России и за рубежом. Общая география деятельности охватывает 30 стран.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

До 2022 года 20% акций машиностроительного холдинга принадлежало французскому Alstom. В 2023-м ТМХ попал под санкции США, через год иностранный владелец продал долю российским акционерам, сообщал гендиректор и один из совладельцев Кирилл Липа. После сделки компания перешла в российскую юрисдикцию. Оборот группы в прошлом году сократился на 23,3%, до 127,9 млрд рублей, чистая прибыль упала в 2,7 раза, до 6,96 млрд. рублей.

Казанская «дочка» ТМХ на рынке 22 года, последние данные о финансовых результатах в открытом доступе приведены за 2021 год: выручка — 21,7 млрд, чистая прибыль — 1,1 млрд рублей, по данным портала Saby Profile. Крупные госзаказы у компании были в основном до 2020 года, например, в 2018-м она поставила РЖД электропоезда за 5,9 млрд рублей.

Питерцы с казанскими корнями банкротят компанию экс-главы ХК «Ак Барс»

В среду петербургский ТД «Мода» заявил, что будет добиваться банкротства татарстанской масложировой компании «Вивид». Ее бенефициаром выступает бывший исполнительный директор казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Александр Корчагин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас бизнесмен проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве и растрате в особо крупном размере. В сообщении питерцев говорится о намерении обратиться в суд с заявлением о признании несостоятельным предприятия Корчагина в связи с наличием у него признаков банкротства. В мае ТД «Мода» отсудил у ООО «Вивид» 17,2 млн рублей долга и процентов по договору купли-продажи векселей. Татарстанская компания ссылалась на отсутствие финансовой возможности расплатиться. Интересно, что, несмотря на питерскую прописку, кредитор тоже имеет связи с республикой, а именно с местным застройщиком: у истоков основания фирмы в 2005 году стояло казанское ОАО «Сувар».

Корчагин занимал должность исполнительного директора «Ак Барса» с 1997 по 2003 год, затем ушел в бизнес. Вместе с партнером Артуром Сафиным он открыл в Бугульме завод по производству нерафинированного подсолнечного масла, продукцию реализовывали под брендом Vivid. Однако в мае этого года предпринимателя и его супругу объявили банкротами — процедуру чета инициировала самостоятельно. Сумма требований превысила 111 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В начале прошлого года Корчагина задержали по подозрению в хищениях с маслозавода (ч. 4 ст. 159 — мошенничество в особо крупном размере и ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата в особо крупном размере). Сначала бизнесмена заключили под стражу, но потом изменили меру пресечения на домашний арест. Вину предприниматель не признает, судебный процесс над ним продолжается.

В деле о банкротстве «Волгадорстроя» заключили мировое

В четверг суд утвердил мировое соглашение в деле о банкротстве «Волгадорстроя» известного дорожника Айрата Миннуллина. Детали сделки неизвестны — решение пока не опубликовано.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Двумя днями ранее в татарстанском арбитраже прошло предварительное заседание по иску Банка Казани, который требует признать недействительными сделки между «Татсоцбанком» и должником. Речь идет о договорах залога имущества от ноября 2024 года. Суд рассмотрит заявление в конце июля.

В реестр кредиторов татарстанского дорожника, как уже рассказывало «Реальное время», по состоянию на февраль 2026 года были включены требования на 9 млрд рублей (3 млрд — во вторую очередь, 6 млрд — в третью). У двух его компаний в реестре требования достигли 5,2 млрд рублей. Наибольшие долги предпринимателя образовались по кредитам «Ак Барс Банка», «Татсоцбанка» и ВТБ.

Ранее, в июне, в рамках процедуры банкротства компании Айрата Миннуллина конкурсный управляющий потребовал признать недействительными еще ряд крупных сделок должника с «Транспортной нерудной компанией». Всего в сообщении приводится около двух десятков актов взаимозачета между фирмами на общую сумму свыше 1,12 млрд рублей.

Просрочка бизнеса по кредитам и проблемы молочников

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях деловой повестки. Просроченная задолженность российского бизнеса по кредитам за год выросла до 3,1 трлн рублей (+10%), татарстанского — до 37,4 млрд (+36%), подсчитало «Реальное время», изучив данные ЦБ.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Регулятор уверяет, несмотря на рост просрочки и снижение запаса прочности, компании остаются устойчивыми, а банкам рекомендовано реструктурировать долги. Между тем эксперты предупреждают о большой доле накопленных реструктуризаций, которая может перейти в просрочку и увеличить ее объем до 7—8 трлн рублей, то есть до 10% от общего объема займов. К тому же на предпринимателей давят не только дорогие кредиты, но и возросшие налоговая нагрузка и обязательства перед поставщиками, подробнее — в материале «Реального времени».

В проблемах молочной отрасли России и, соответственно, Татарстана частично виновата Беларусь, заявил на проходящем в «Казань Экспо» заседании круглого стола в рамках выставки «Агроволга-2026», посвященного проблемам отрасли, председатель правления Ассоциации производителей КРС голштинской породы Андрей Романов. А глава холдинга «Красный Восток» Адель Хайруллин предсказал «усушку» производителей молока на рынке, в результате которой на нем останутся только наиболее рентабельные игроки. О проблемах молочной отрасли республики на фоне общероссийских проблем, ободряющих и удручающих показателях и путях выхода из создавшейся ситуации — в репортаже «Реального времени».

