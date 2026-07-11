Бизнес-обзор: мировая «Волгадорстроя» и крах маслозавода экс-главы ХК «Ак Барс»
РЖД подали иск на полмиллиарда рублей к казанской «дочке» «Трансмашхолдинга»
На этой неделе РЖД подали иск на 519 млн рублей против казанского предприятия «Трансмашхолдинг» — крупнейшего в России производителя подвижного состава для ж/д и городского рельсового транспорта. Питерская фирма, основанная казанскими строителями, намерена банкротить татарстанского производителя подсолнечного масла — компанию «Вивид» бывшего директора ХК «Ак Барс» Александра Корчагина. Суд утвердил мировое соглашение по делу о банкротстве «Волгадорстроя». Подробнее — в обзоре «Реального времени».
РЖД требуют полмиллиарда с казанской «дочки» ТМХ
В понедельник Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск РЖД к казанскому АО «ТМХ-Локомотивы». Сумма требований — 518,7 млн рублей, заявление еще не принято в производство. Татарстанское предприятие входит в состав группы «Трансмашхолдинг» — крупнейшего в России производителя железнодорожного и городского рельсового транспорта и одного из мировых лидеров в этой области.
ТМХ выпускает локомотивы, пассажирские поезда и вагоны, составы для метро, а также двигатели и различные компоненты к ним. Головной офис базируется в Москве, представительства работают в Египте, Белоруссии и Казахстане. В состав холдинга входит 16 производственных и сборочных площадок в России и за рубежом. Общая география деятельности охватывает 30 стран.
До 2022 года 20% акций машиностроительного холдинга принадлежало французскому Alstom. В 2023-м ТМХ попал под санкции США, через год иностранный владелец продал долю российским акционерам, сообщал гендиректор и один из совладельцев Кирилл Липа. После сделки компания перешла в российскую юрисдикцию. Оборот группы в прошлом году сократился на 23,3%, до 127,9 млрд рублей, чистая прибыль упала в 2,7 раза, до 6,96 млрд. рублей.
Казанская «дочка» ТМХ на рынке 22 года, последние данные о финансовых результатах в открытом доступе приведены за 2021 год: выручка — 21,7 млрд, чистая прибыль — 1,1 млрд рублей, по данным портала Saby Profile. Крупные госзаказы у компании были в основном до 2020 года, например, в 2018-м она поставила РЖД электропоезда за 5,9 млрд рублей.
Питерцы с казанскими корнями банкротят компанию экс-главы ХК «Ак Барс»
В среду петербургский ТД «Мода» заявил, что будет добиваться банкротства татарстанской масложировой компании «Вивид». Ее бенефициаром выступает бывший исполнительный директор казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Александр Корчагин.
Сейчас бизнесмен проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве и растрате в особо крупном размере. В сообщении питерцев говорится о намерении обратиться в суд с заявлением о признании несостоятельным предприятия Корчагина в связи с наличием у него признаков банкротства. В мае ТД «Мода» отсудил у ООО «Вивид» 17,2 млн рублей долга и процентов по договору купли-продажи векселей. Татарстанская компания ссылалась на отсутствие финансовой возможности расплатиться. Интересно, что, несмотря на питерскую прописку, кредитор тоже имеет связи с республикой, а именно с местным застройщиком: у истоков основания фирмы в 2005 году стояло казанское ОАО «Сувар».
Корчагин занимал должность исполнительного директора «Ак Барса» с 1997 по 2003 год, затем ушел в бизнес. Вместе с партнером Артуром Сафиным он открыл в Бугульме завод по производству нерафинированного подсолнечного масла, продукцию реализовывали под брендом Vivid. Однако в мае этого года предпринимателя и его супругу объявили банкротами — процедуру чета инициировала самостоятельно. Сумма требований превысила 111 млн рублей.
В начале прошлого года Корчагина задержали по подозрению в хищениях с маслозавода (ч. 4 ст. 159 — мошенничество в особо крупном размере и ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата в особо крупном размере). Сначала бизнесмена заключили под стражу, но потом изменили меру пресечения на домашний арест. Вину предприниматель не признает, судебный процесс над ним продолжается.
В деле о банкротстве «Волгадорстроя» заключили мировое
В четверг суд утвердил мировое соглашение в деле о банкротстве «Волгадорстроя» известного дорожника Айрата Миннуллина. Детали сделки неизвестны — решение пока не опубликовано.
Двумя днями ранее в татарстанском арбитраже прошло предварительное заседание по иску Банка Казани, который требует признать недействительными сделки между «Татсоцбанком» и должником. Речь идет о договорах залога имущества от ноября 2024 года. Суд рассмотрит заявление в конце июля.
В реестр кредиторов татарстанского дорожника, как уже рассказывало «Реальное время», по состоянию на февраль 2026 года были включены требования на 9 млрд рублей (3 млрд — во вторую очередь, 6 млрд — в третью). У двух его компаний в реестре требования достигли 5,2 млрд рублей. Наибольшие долги предпринимателя образовались по кредитам «Ак Барс Банка», «Татсоцбанка» и ВТБ.
Ранее, в июне, в рамках процедуры банкротства компании Айрата Миннуллина конкурсный управляющий потребовал признать недействительными еще ряд крупных сделок должника с «Транспортной нерудной компанией». Всего в сообщении приводится около двух десятков актов взаимозачета между фирмами на общую сумму свыше 1,12 млрд рублей.
Просрочка бизнеса по кредитам и проблемы молочников
В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях деловой повестки. Просроченная задолженность российского бизнеса по кредитам за год выросла до 3,1 трлн рублей (+10%), татарстанского — до 37,4 млрд (+36%), подсчитало «Реальное время», изучив данные ЦБ.
Регулятор уверяет, несмотря на рост просрочки и снижение запаса прочности, компании остаются устойчивыми, а банкам рекомендовано реструктурировать долги. Между тем эксперты предупреждают о большой доле накопленных реструктуризаций, которая может перейти в просрочку и увеличить ее объем до 7—8 трлн рублей, то есть до 10% от общего объема займов. К тому же на предпринимателей давят не только дорогие кредиты, но и возросшие налоговая нагрузка и обязательства перед поставщиками, подробнее — в материале «Реального времени».
В проблемах молочной отрасли России и, соответственно, Татарстана частично виновата Беларусь, заявил на проходящем в «Казань Экспо» заседании круглого стола в рамках выставки «Агроволга-2026», посвященного проблемам отрасли, председатель правления Ассоциации производителей КРС голштинской породы Андрей Романов. А глава холдинга «Красный Восток» Адель Хайруллин предсказал «усушку» производителей молока на рынке, в результате которой на нем останутся только наиболее рентабельные игроки. О проблемах молочной отрасли республики на фоне общероссийских проблем, ободряющих и удручающих показателях и путях выхода из создавшейся ситуации — в репортаже «Реального времени».
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