Уфимские власти призвали увеличить меры поддержки малого бизнеса в 10 раз

Председатель Совета Союза предпринимателей Уфы Ольга Одинокова призвала власти башкирской столицы увеличить поддержку малого бизнеса в 10 раз.

«Нынешние 2,5 млн рублей в год, которые выделяет бюджет муниципалитета, для Уфы — просто позор», — передает ее слова РБК.

Она отметила, что Казань на эти цели ежегодно выделяет более 30 млн рублей, Новосибирск — более 25 млн, а Екатеринбург — более 8 млн.

Одинокову поддержали депутат Горсовета Уфы Павел Васильев и начальник профильного управления администрации города Елена Суворова.

По данным уфимской мэрии, сегодня в столице РБ зарегистрировано более 60 тысяч малых и средних предприятий, в том числе около 35 тысяч — юридические лица и порядка 25 тысяч — индивидуальные предприниматели. Число субъектов предпринимательства в расчете на 10 тысяч населения увеличилось с 477,3 в 2016 году до 529,6 в первом полугодии 2019-го.