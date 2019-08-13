Оренбург вошел в десятку лучших российских городов по версии Ильи Варламова

В рейтинге лучших городов России от блогера Ильи Варламова Оренбург занял 9-е место. В рейтинг также попали Нижний Новгород, Самара, Киров, Пенза и другие города ПФО.

«Оренбург. Чудесный русский провинциальный город. Залечь на дно в Оренбурге», — написал Варламов.

Нижний Новгород попал на 12-ю строчку, получив характеристику одного из лучших направлений на выходные из Москвы.

Самара заняла 14-е место как «кошачья столица России». Киров закрепился на 20-й позиции. Из городов ПФО в положительную половину рейтинга также попала Пенза, занявшая 23-е место.