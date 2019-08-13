Йошкар-Ола вошла в тройку самых плохих городов России по версии Варламова

Блогер Илья Варламов опубликовал очередной рейтинг городов России. Отрицательную оценку получили Уфа, Ижевск, Саранск и Йошкар-Ола.

Столицу Марий Эл автор считает одним из худших городов страны. Йошкар-Ола заняла 67-е место из 69.

«Раньше был очень своеобразный глава республики, но его посадили. Самые плохие дороги в России», — прокомментировал позицию блогер.

Саранск Варламов поместил на 58-ю строчку. Он назвал город «игрушкой самодура-губернатора», а также «заповедником безвкусной архитектуры и безумных проектов».

К Ижевску у автора следующие претензии: «Город без центра. В нем можно жить, но совершенно не хочется». В итоге он поместил столицу Удмуртии на 48-е место.

Уфа ушла недалеко, столица Башкирии на 46-м. «Ну, про Уфу я все рассказал вам недавно. Убили архитектуру, очень грязно весной. Сейчас новая команда — может, вытянут?» — подписал Варламов.

Напомним, что в положительный раздел попали Нижний Новгород, Самара, Киров, Пенза и сразу три татарстанских города: Казань, Альметьевск и Набережные Челны.