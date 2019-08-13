Пермские власти ищут инвестора для строительства гостиницы на месте ДК «Телта» за 1 млрд рублей

В Перми на месте бывшего ДК «Телта» появится гостиничный комплекс за 1 млрд рублей. Правительство региона уже начало отбор инвесторов.

«Категория будущего отеля должна быть не ниже «четырех звезд», номерной фонд — не менее 130 номеров. Бренд, под которым будет работать гостиница, должен быть представлен в трех и более странах мира и иметь в них не менее 30 гостиниц», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Статус «приоритетный» позволит инвестору получить земельный участок в аренду без проведения торгов на срок до пяти лет, а также административную поддержку и консультирование Агентства инвестиционного развития для скорейшей реализации проекта.