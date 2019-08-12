«Самара Арену» передадут в собственность региона в конце 2019 года

Стадион «Самара Арена» передадут в собственность Самарской области в четвертом квартале текущего года. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам Азарова, после передачи стадиона в собственность региону, арена будет использоваться более интенсивно. В частности, там будут проводить концерты и конференции, выставки, спортивные и деловые мероприятия. Также стадион будет приносить доход от сдачи в аренду коммерческих площадей. Напомним, в эти выходные стало известно, что «Самара Арена» может стать площадкой для культового фестиваля «Рок над Волгой».

Для управления ареной будет создано государственное автономное учреждения «Самара-Арена», сообщает ТАСС.

Добавим, в августе правительство РФ выделило на стадион «Самара Арена» дополнительные 5,7 млрд рублей.