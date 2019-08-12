За полгода выручка «Башнефти» составила 348 млрд рублей

«Башнефть» опубликовала отчетность за II квартал 2019 года. Согласно документу, выручка компании за полгода превысила отметку в 348 млрд рублей.

Из отчета, опубликованного на портале раскрытия информации, следует, что выручка от продажи нефти за 6 месяцев сократилась до 65,4 млрд рублей. При этом доля в общем объеме выручки сократилась на 27,4%.

В то же время выручка от реализации нефтепродуктов выросла до 234,1 млрд рублей, что составило 67,2% от общей доли выручки.

Отсюда можно сделать вывод, что выручка «Башнефти» за полгода превысила 348 млрд рублей.

Ранее «Башнефть» отчиталась о выплате процентов по облигациям четырех серий. Общая сумма выплат составила 1,24 млрд рублей.

