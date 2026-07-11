Четыре предмета станут обязательными для студентов всех российских вузов

Минобрнауки планирует стандартизировать подходы к изучению этих предметов и обновить их содержание

Фото: Артем Дергунов

Для студентов всех направлений обучения будут введены четыре обязательных предмета, как сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

— В обновленную систему высшего образования войдут четыре дисциплины в области гуманитарных наук. Это история, философия, основы российской государственности и русский язык, — рассказал цитируетзамминистра РИА «Новости».

По словам Могилевского, министерство планирует стандартизировать подходы к изучению этих предметов и обновить их содержание с учетом современных научных достижений.

Собеседник агентства уточнил, что это является частью пилотного проекта. Ранее он также сообщил, что русский язык могут включить в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года.

Владимир Путин 9 июля подписал перечень поручений по вопросам поддержки русского языка. Как пояснила советник президента Елена Ямпольская, в рамках проекта «Русский язык как государственный» студенты будут изучать сферы его применения и аспекты государственной языковой политики.

Ранее президент России Владимир Путин поручил включить «Русский как государственный» в вузовские программы.

Никита Егоров