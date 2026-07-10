Трамп оставил инструкции о масштабной атаке на Иран в случае покушения

Ранее американский лидер заявлял, что Иран якобы может готовить покушение на него

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился нанести масштабный удар по Ирану в случае своей гибели. По его словам, он оставил соответствующие инструкции.

— Я оставил инструкции: если что-то случится, то просто бомбить их так, как они еще никогда не видели, — сказал Трамп в интервью New York Post.

Ранее американский лидер заявлял, что Иран якобы может готовить покушение на него. По данным The Wall Street Journal, Израиль передал США разведывательную информацию о возможных планах Тегерана. В то же время представители Ирана эти обвинения отвергали.

Ранее США разорвали перемирие с Ираном. «Веденный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном больше не действует», — заявил президент США Дональд Трамп.

Наталья Жирнова