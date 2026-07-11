В Татарстане направят более 140 млн рублей на содержание дорог

В перечень работ входит очистка полосы отвода от зеленных насаждений, выкашивание травы

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане направят 147,6 млн рублей на летнее и зимнее содержание дорог. Исполнитель должен будет выполнять работы по уходу за дорогами до конца 2026 года. Заказчиком выступает АО «Татавтодор».

Согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, в перечень работ входит очистка полосы отвода от зеленных насаждений, выкашивание травы мотокосами, очистка элементов обустройства и водоотводных сооружений, уборка наносного грунта из-под барьерного ограждения, устройство противопожарных полос.

Отмечается, что работы будут проводиться в 25 районах республики: Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Арском, Атнинском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском, Мамадышском, Мензелинском, Муслюмовском, Нижнекамском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Сармановском, Тетюшском, Тукаевском, Тюлячинском и Черемшанском.

Ранее сообщалось, что в Татарстане изымут земельные участки для реконструкции моста через реку Ошняк.

Никита Егоров