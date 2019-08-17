Рейтинг регионов с самым вкусным медом возглавила Башкирия, Татарстан вошел в топ-5

Рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мед, возглавила Башкирия. Татарстан оказался на пятом месте рейтинга.

Рейтинг составлял сервис Tvil.ru на основе опроса пользователей социальных сетей. За Башкирию проголосовали 28,71% опрошенных, Татарстан — 7,92%. Второе место занял Крым (19,8%), третье место — Алтайский край (14,85%), четвертое — Краснодарский край (13,86%).

Также в перечень регионов, где производят самый вкусный мед, вошел Пермский край (6 место, 5,94%), Ставропольский край и Ростовская область (7 и 8 место с одинаковым результатом в 3,96%), Приморский край (9 место, 0,99%).

Напомним, в мае правительство Башкирии заявило о намерении внедрить цифровые технологии во всех направлениях деятельности регионального АПК, в том числе в пчеловодство.

