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Рейтинг регионов с самым вкусным медом возглавила Башкирия, Татарстан вошел в топ-5

11:33, 17.08.2019
Рейтинг регионов с самым вкусным медом возглавила Башкирия, Татарстан вошел в топ-5
Фото: pixabay.com

Рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мед, возглавила Башкирия. Татарстан оказался на пятом месте рейтинга.

Рейтинг составлял сервис Tvil.ru на основе опроса пользователей социальных сетей. За Башкирию проголосовали 28,71% опрошенных, Татарстан — 7,92%. Второе место занял Крым (19,8%), третье место — Алтайский край (14,85%), четвертое — Краснодарский край (13,86%).

Также в перечень регионов, где производят самый вкусный мед, вошел Пермский край (6 место, 5,94%), Ставропольский край и Ростовская область (7 и 8 место с одинаковым результатом в 3,96%), Приморский край (9 место, 0,99%).

Напомним, в мае правительство Башкирии заявило о намерении внедрить цифровые технологии во всех направлениях деятельности регионального АПК, в том числе в пчеловодство.

АналитикаОбщество БашкортостанТатарстан
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