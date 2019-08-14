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Мэр Уфы назначил нового зама по имуществу

07:41, 14.08.2019
Мэр Уфы назначил нового зама по имуществу
Фото: ufacity.info

Мэр Уфы Ульфат Мустафин сообщил накануне о назначении нового заместителя главы администрации — начальника Управления земельных и имущественных отношений столицы Башкирии. Пост занял Евгений Чебаков.

Мустафин поздравил чиновника и пожелал ему успехов, передает ProUfu.ru.

Ранее Чебаков возглавлял правовое управление горадминистрации. Отмечается, что чиновник имеет значительный опыт работы в области управления земельными ресурсами и градостроительного контроля.

Напомним, в июне мэр Уфы назначил заместителем главы администрации и начальником Управления транспорта и связи экс-владельца таксопарка в Москве Ильдара Юланова.

ОбществоВласть Башкортостан
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