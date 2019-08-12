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Новый аэропорт Саратова получил сертификат авиационной безопасности

21:57, 12.08.2019
Новый аэропорт Саратова получил сертификат авиационной безопасности
Фото: realnoevremya.ru

Новый международный аэропорт «Гагарин» под Саратовом получил сертификат авиационной безопасности, выданный Росавиацией.

Документ подтверждает соответствие мер авиационной безопасности в новом авиаузле Саратова требованиям федеральных авиационных правил. Его получение свидетельствует о соответствии всех технологических процедур, оборудования и технических средств охраны новой авиагавани требованиям законодательства в области авиационной безопасности, сообщает пресс-служба аэропорта.

Напомним, что в конце июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта «Гагарин» в Саратове.

Он расположен в 30 км от города и откроется для международных полетов 20 августа. Известно, что старый аэропорт будет со временем закрыт.

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