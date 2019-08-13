Соцсети: в Нижнем Новгороде горит теплоход «Святая Русь»

Под Нижним Новгородом произошел пожар на борту теплохода «Святая Русь». По сообщениям очевидцев, судно загорелось в первом затоне у Борского моста.

К тушению уже приступили специалисты.

По данным областного главка МЧС, площадь пожара составила 50 кв. м. Загоревшийся теплоход был в ремонте.



В тушении пожара были задействованы 21 человек и шесть единиц техники, в том числе пожарный катер «Вьюн».