Власти Удмуртии ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы.

Согласно документу, режим ЧС введен с 15 августа до особого распоряжения.

Известно, что продолжительные дожди парализовали в республике полевые работы. Снизились темпы заготовки кормов к уровню прошлого года. Сена заготовлено — 60% от плана (2018 г. — 93%) и силосной массы — 51% от плана (2018 г. — 72%) при плане 25 центнеров кормовых единиц в расчете на одну условную голову скота, заготовлено — 18,9 центнера, что ниже уровня прошлого года на 4,2, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Ранее в шести районах Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.