Во Франции за три недели жары утонул 131 человек

Большинство погибших — подростки младше 18 лет и люди старше 60 лет

Во Франции за три недели на фоне аномальной жары утонул 131 человек. Об этом заявила министр спорта страны Марина Феррари, сообщает ТАСС.

По ее словам, большинство погибших — подростки младше 18 лет и люди старше 60 лет. Более половины случаев произошло во время купания в запрещенных местах, еще около 20% — в частных бассейнах.

С середины июня во Франции держалась экстремальная жара, в результате которой были обновлены температурные рекорды. Несмотря на снижение температуры воздуха ниже 30 градусов, в ряде южных департаментов сохраняется высокий риск природных пожаров. В некоторых районах уже зафиксированы очаги возгорания, для их тушения задействованы пожарные самолеты и вертолеты.

Национальное агентство по здравоохранению Франции (SPF) зарегистрировало с 24 по 28 июня на 1 тыс. смертей больше, чем за аналогичные предыдущие временные периоды. Как сообщило Agence France-Presse (AFP), это связано с аномальной жарой, продолжающейся во Франции.

Наталья Жирнова