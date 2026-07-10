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Вучич заявил, что уйдет в отставку после назначения парламентских выборов

20:24, 10.07.2026

Ранее, 27 июня, сербский лидер уже заявлял о намерении покинуть пост президента «через несколько недель»

Вучич заявил, что уйдет в отставку после назначения парламентских выборов
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что уйдет в отставку после назначения даты парламентских выборов. Об этом он сообщил в эфире телеканала Pink.

По словам Вучича, сначала он как глава государства назначит парламентские выборы, после чего в течение нескольких дней сложит президентские полномочия.

Ранее, 27 июня, сербский лидер уже заявлял о намерении покинуть пост президента «через несколько недель». Тогда он также сообщил, что планирует помочь правящей Сербской прогрессивной партии победить на предстоящих выборах со списком «Объединенная Сербия».

взято с сайта kremlin.ru

Позже председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич заявил, что в партии рассчитывают на участие Вучича в выборах в качестве лидера партийного списка и кандидата на должность премьер-министра. Ранее в Сербии заявили, что страна не будет вводить никаких санкций против России. Об этом заявил министр Ненад Попович.

Наталья Жирнова

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