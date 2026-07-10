Вучич заявил, что уйдет в отставку после назначения парламентских выборов

Ранее, 27 июня, сербский лидер уже заявлял о намерении покинуть пост президента «через несколько недель»

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что уйдет в отставку после назначения даты парламентских выборов. Об этом он сообщил в эфире телеканала Pink.

По словам Вучича, сначала он как глава государства назначит парламентские выборы, после чего в течение нескольких дней сложит президентские полномочия.

Ранее, 27 июня, сербский лидер уже заявлял о намерении покинуть пост президента «через несколько недель». Тогда он также сообщил, что планирует помочь правящей Сербской прогрессивной партии победить на предстоящих выборах со списком «Объединенная Сербия».

Позже председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич заявил, что в партии рассчитывают на участие Вучича в выборах в качестве лидера партийного списка и кандидата на должность премьер-министра. Ранее в Сербии заявили, что страна не будет вводить никаких санкций против России. Об этом заявил министр Ненад Попович.

Наталья Жирнова