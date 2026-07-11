Жителей Татарстана предупредили о дожде, грозах и сильном ветре в воскресенье

Температура воздуха днем поднимется до 28 градусов

Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане в воскресенье, 12 июля, ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, скорость которого достигнет 21 м/с. Такие данные представил Гидрометцентр республики.

По прогнозу, в регионе будет облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможны кратковременные ливни, грозы и даже град. Ночью температура воздуха опустится до 13 градусов тепла, а днем поднимется до 28 градусов.

В Казани также предсказывается облачная погода с небольшой возможностью кратковременных дождей. Местами возможны грозы и град. Ветер усилится до 20 м/с. Ночью температура ожидается на уровне 15 градусов, а днем она достигнет 26 градусов выше нуля.

Никита Егоров