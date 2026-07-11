Котяков объяснил, почему нет необходимости делать 31 декабря официальным выходным

Такие поправки изменят общий баланс трудовых и рабочих дней

Фото: Дарья Пинегина

Министерство труда и социальной защиты России не планирует вводить 31 декабря в качестве официального выходного дня, так как действующее законодательство позволяет гибко управлять выходными через переносы. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Котяков отметил, что введение дополнительного выходного дня изменит общий баланс трудовых и рабочих дней и в настоящее время в этом нет необходимости, благодаря существующим нормам, позволяющим корректировать выходные дни в случае необходимости. Он также указал, что порядок определения праздничных и выходных дней, а также механизм их переноса регламентированы Трудовым кодексом РФ.

Министр добавил, что ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных дней. Он подтвердил, что проект постановления на 2027 год уже подготовлен, прошел все стадии согласования и скоро будет подписан.

Согласно предварительному рабочему календарю, новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал работу Минтруда России по привлечению мигрантов.

Никита Егоров